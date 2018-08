Firenze, 26 agosto 2018 - "Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il dolore per questa tragedia non richiede che si giochi una partita di calcio, pertanto non aspettiamo la decisione della Lega: domenica la tifoseria viola non presenzierà alla trasferta di Genova a prescindere dal rinvio o meno della partita. Silenzio e rispetto".

Questo il testo di un comunicato apparso sulla pagina Facebook "Fuori dal coro", firmato da dieci dei principali Violaclub della 'Curva Fiesole'. A prescindere dalla decisione sulla richiesta della Sampdoria di rinviare la sfida in programma domenica, la tifoseria organizzata gigliata non sarà presente allo stadio 'Ferraris' come gesto di vicinanza e solidarietà dopo il crollo del ponte 'Morandi' di martedi'.