Ponte di Ferragosto a Impruneta: Uffici chiusi, ma infopoint aperto Gli uffici comunali di Impruneta saranno chiusi per il Ferragosto, tranne la polizia municipale per il pronto intervento, il servizio cimiteriale e l'ufficio turistico. Servizio denunce di morte e trasporto attivo oggi e martedì. Per info: 333.9880970.