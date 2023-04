Ponte chiuso al traffico pesante. "Ma i tir continuano a passarci"

Firenzuola, 27 aprile 2023 – Sono due le preoccupazioni, per il ponte pericolante sull’Imolese, nei pressi della frazione firenzuolina di Coniale. Da una parte i tempi di installazione del promesso ponte provvisorio, dall’altra il mancato rispetto del divieto di transito per i mezzi pesanti, sopra le 7 tonnellate e mezzo. E di questo a Firenzuola si parla anche con accenti allarmati, perché gli stessi tecnici, durante l’incontro convocato nella sala consiliare del Comune di Firenzuola per fare il punto della situazione hanno descritto una situazione strutturale affatto tranquilla, e che potrebbe essere aggravata dal passaggio di mezzi troppo pesanti. Eppure, sfidando i divieti, c’è chi il ponte tranquillamente attraversa con il proprio autotreno, come testimoniano le persone che vivono nell’area. Così si invocano maggiori controlli. "Anche di recente – dice il sindaco Giampaolo Buti – ho parlato con i Carabinieri. Ora i controlli si stanno facendo". Qualche Firenzuolino ha chiamato in causa anche la Polizia Municipale, additata per l’assenza in questi delicati controlli. "Devo dire – la difende il sindaco – che siamo sotto organico: i vigili urbani sono in attesa del nuovo comandante e sono soltanto in due. Fanno quello che possono dunque, con molto impegno. Comunque non è vero che fanno soltanto multe per i dischi orari: hanno un sacco di incombenze, da quelle ordinarie, come controllo residenze e consegna notifiche a quelle straordinarie, come i numerosi incidenti in moto, sui quali sono chiamati, a turno con i carabinieri".

Il sindaco Buti invita la Città Metropolitana a fare presto, nel montaggio del nuovo ponte bailey: "I loro tecnici hanno già effettuato i necessari sondaggi, e ora devono collocare i micropali per le spalle d’appoggio del ponte. Credo stiano attendendo il via libera dal Genio Civile. Sono fiducioso che presto il ponte sostitutivo sarà realizzato. Spero proprio che facciano il prima possibile. Gli autotrasportatori stanno soffrendo molto questa situazione di emergenza".