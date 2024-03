Ponte a Niccheri, via ai lavori. Il polo didattico prende forma

di Manuela Plastina

Ci siamo davvero: domani sarà posata la prima pietra del nuovo polo didattico di Ponte a Niccheri. Saranno i bambini della scuola materna "Don Milani" di Grassina a dare simbolicamente il via ai lavori per la realizzazione di un intervento del valore di 4,5 milioni finanziato con risorse Pnrr che vedrà sorgere in via Belmonte un nuovo asilo nido e una nuova scuola dell’infanzia di fronte all’attuale scuola media Redi, vicino ai carabinieri e alla biblioteca. Annunciata per fine novembre, la data è slittata fino appunto a domani: la ditta Upgranding Service Spa, vincitrice del bando, inizierà a costruire ex novo la nuova scuola per bambini da 3 mesi a 6 anni, tra nido e materna in un percorso unitario.

Il plesso in via Belmonte, nella zona accanto al parcheggio, andrà a completare un’area dedicata allo studio, alla lettura, alla cultura con un’offerta educativa che si amplia anche ai bambini sotto i 12 mesi di età, per i quali finora non esiste un’offerta educativa nel territorio ripolese. Saranno 144 i posti per i bimbi, di cui 60 per il nido, 75 per la materna. Alla cerimonia che darà il via ai lavori, saranno presenti il sindaco Francesco Casini e l’assessore alla scuola Francesco Pignotti, la giunta, la dirigente del comprensivo Caponnetto Maria Luisa Rainaldi e il personale scolastico, oltre ai tecnici comunali e ai responsabili dei lavori.