Ponte a Niccheri "Parcheggi finiti entro l’anno"

di Manuela Plastina

"Stiamo cercando di ridurre al massimo tempi e disagi dei lavori per il rifacimento del parcheggio, ma non c’è alcuna interruzione del cantiere". La direzione dell’ospedale di Ponte a Niccheri replica alle critiche di Simone Baldacci (foto) della FP Cgil su atti vandalici, lavori fermi e pochi stalli di sosta utili. "I lavori di ristrutturazione di una porzione importante del parcheggio, che prevedono anche la realizzazione di pensiline fotovoltaiche, sono organizzati in più fasi proprio per limitare la riduzione dei posti auto. Al momento quelli non disponibili sono 60, e non 180 come dichiara la Cgil".

I lavori non sono interrotti: "Vanno avanti le lavorazioni a terra per la regimazione acque meteoriche e la posa cavidotti per le dorsali impiantistiche, fase che si concluderà entro agosto. Entro fine 2023, sarà completato l’intero parcheggio". Poi partirà il rifacimento del parcheggio esterno da parte di Autostrade.

In merito ad atti vandalici ad auto e finestrini, la direzione di Ponte a Niccheri ricorda che i sistemi di videosorveglianza "sono solo sui nuovi edifici: in corso le procedure di attivazione. Non vi è previsione di realizzarne nelle aree a parcheggio "non custodito". La Cgil denuncia anche la mancanza di acqua in alcuni reparti e un rischio legionella per impianti vetusti. "Per l’acqua calda si tratta di situazioni circoscritte: per rimuoverle sono necessari importanti disservizi sull’intera rete idrica dell’ospedale. Costanti e sistematici invece i controlli sulla presenza di legionella, a garanzia della salubrità dell’acqua".