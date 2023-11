Candele e fiori a Ponte a Niccheri: il flash mob contro la violenza di genere

Firenze, 25 novembre 2023 – Candele e fiori per dire no alla violenza di genere, ma colori dell’arcobaleno e simboli d’amore. L’ingresso dell’ospedale Santa Maria Annunziata ha accolto questa mattina una scenografia inusuale. Oltre 50 donne in un cerchio silenzioso, mano nella mano, un drappo rosso sull’abito. La scelta delle donne dell’Annunziata, operatrici, amministrative, medici, sanitari, e di tutte le altre che lavorano intorno all’ospedale - nella Palazzina, nella sede della Società della Salute - è di partire dal fulcro del luogo di lavoro, l’ingresso all’ospedale, per un flash mob silenzioso ma che sugli spettatori ha l’effetto di un grido assordante.

Le ostetriche della ginecologia del Santa Maria Annunziata

Il flash mob per la Giornata Internazionale dell’eliminazione della violenza sulle donne, come idea, è partito dalla direzione dell’ospedale. Nell’organizzazione poi ha finito per coinvolgere gran parte del personale tecnico, amministrativo e sanitario dell’ospedale. L’Associazione Santa Maria Annunziata onlus, nella persona di Pietro Dattolo che è anche medico dell’Annunziata, ha omaggiato le protagoniste e tutte le spettatrici donne di una spilla rossa, a rafforzare il “grido” lanciato poco prima attraverso il flash mob contro ogni forma di violenza di genere. Durante la mattina si è tenuta anche una esibizione di manovre di autodifesa, come manifestazione di equilibrio fra mente e corpo.

Le iniziative dell’Annunziata non si fermano. Al crepuscolo le nove colonne del Nuovo Ingresso dell’ospedale si illumineranno di rosso, colore simbolo di questa giornata di mobilitazione.