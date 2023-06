Ponte a Niccheri Ecco il parcheggio Al via il cantiere di Autostrade

di Manuela Plastina

Nuovo parcheggio di Ponte a Niccheri: ci siamo. Sono state ufficialmente consegnate ad Autostrade le prime aree di cantiere necessarie per realizzare la nuova area di sosta con relativa rivoluzione della viabilità all’ospedale di Santa Maria Annunziata. Un intervento atteso, necessario e urgente, viste le pessime condizioni tra buche e dossi pericolosi sia per le auto che per i pedoni nel parcheggio di un presidio sanitario sempre più al centro del mondo sanitario. Il rifacimento di parcheggio e viabilità rientra nelle opere compensative della terza corsia. L’inizio dei lavori era stato annunciato per il 2017, rinviato di un anno per problemi idraulici, poi spostato a data da destinarsi, infine previsto per ottobre 2022.

Nessun impegno temporale finora è stato rispettato. Ma adesso, annunciano il sindaco Francesco Casini e il vice Paolo Frezzi, ci siamo: "Abbiamo fatto il punto con l’ingegner Stefano Capocasa, responsabile di Autostrade per l’ampliamento nel tratto Firenze sud-Incisa – dicono –. Questa consegna ci permetterà di dare avvio ai lavori di scavo necessari allo spostamento dei sottoservizi".

La viabilità passerà sotto il tratto autostradale, lasciando via dell’Antella per pedoni, bici e bus. L’apertura della nuova strada è prevista dopo l’estate; poi sarà rifatto completamente il parcheggio, con nuovi stalli per le auto e motocicli, oltre ad un più moderno sistema di controllo per gli accessi. Saranno in contemporanea realizzate anche la viabilità pedonale, la busvia e la pista ciclabile. Partiti intanto i lavori di ampliamento delle rotatorie su via dell’Antella: saranno più grandi e funzionali per fluidificare il traffico.