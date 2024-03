Pontassieve verso le amministrative. Carlo Boni guida il centrosinistra

Prove di equilibrio a Pontassieve. Con polemica e dimissioni del segretario comunale. Ieri sera l’assemblea locale del Pd, conclusasi a tarda ora, è stata chiamata a dare il via libera all’indicazione di Carlo Boni - attuale vicesindaco di Pontassieve - come candidato sindaco del partito e della coalizione di centrosinistra in occasione delle prossime elezioni amministrative. Alla fine l’indicazione non dovrebbe essere quella dell’unanimità, ma comunque di circa l’ottanta per cento dei componenti dell’assemblea stessa. Un passaggio, questo, che oggi dovrebbe trovare tutte le sue ufficializzazioni. E che, comunque, rappresenta elemento fondamentale per arrivare poi alla candidatura vera e propria della figura indicata come titolare della corsa a sindaco per il Pd. Partito che, intanto, a livello locale registra le dimissioni di Tommaso Valleri dal ruolo di segretario comunale.

Con una lettera, fatta pervenire agli iscritti, Valleri dice di congedarsi, lanciando accuse ben precise. "Nonostante il percorso fatto insieme negli ultimi mesi e nonostante precisi accordi presi con i tre potenziali candidati a sindaco, Carlo Boni, Tiziano Lepri e Gianni Salvadori, la segretaria metropolitana Monica Marini ed il segretario regionale Emiliano Fossi, durante un colloquio da me richiesto a seguito del quadro politico che si andava formando, mi hanno imposto d’interrompere il percorso di ricerca della sintesi politica che stavamo portando avanti, di congelare il tavolo della coalizione che faticosamente avevamo iniziato a costruire, di vietare le potenziali elezioni primarie in ragione di un non meglio specificato regolamento del quale nessuno peraltro è riuscito a trovare traccia e di andare in assemblea indicando alle iscritte e agli iscritti il solo nome di Carlo Boni. Si è perciò deciso, con un atteggiamento politicamente arrogante, di soffocare qualunque dissenso interno, proibendo ogni discussione tesa a individuare un possibile percorso di sintesi. Indicando d’imperio una candidatura e, di fatto, derogando allo Statuto del Pd" si legge nella lettera.