Pontassieve, 29^ edizione di 'Profumo di vacanze', musica, teatro e cabaret in piazza Pertini

Torna ‘Profumo di vacanze’, la rassegna che segna l’estate in Valdisieve, giunta all’edizione numero 29. L’associazione "La Compagnia della Torre di Montebonello" con il patrocinio del Comune di Pontassieve, organizza anche quest’anno una rassegna ricca di eventi, dalla musica al teatro in vernacolo, dal cinema ai libri e al cabaret, fino allo sport. Il programma è partito da pochi giorni e per tutta l’estate animerà piazza Pertini a Montebonello. Da segnalare, a giugno, lo spettacolo Tutto Toscano, con Gian Maria Vassallo (domani, giovedì 22), il concerto Roxmarriot (sabato 24), la serata di ballo con Laura Canto (martedì 27) e il saggio di canto della scuola di Denise Giardino (giovedì 29).

Il programma completo (inizio spettacoli ore 21.15) è sul sito www.montebonello.it. Otto gli appuntamenti a luglio, sei ad agosto, prima della conclusione con la rificolona del 7 settembre, preceduta da altre tre date.

L.B.