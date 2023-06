Scarico abusivo e abbandono di rifiuti industriali: per questo è stato denunciato a Pontassieve il titolare di un autolavaggio. Dopo lunghe ed attente indagini la polizia municipale ha infatti sequestrato l’attività, con le risultanze che parlerebbero di scarico di miasmi industriali in fognatura pubblica senza autorizzazione ed abbandono di rifiuti industriali mediante immissione degli stessi nelle acque. In realtà la polizia municipale aveva già effettuato verifiche e controlli in passato su quell’attività di lavaggio a mano di veicoli, gestita e legalmente rappresentata da un 43nne. Un lavoro che aveva portato a segnalazioni per alcune persone trovate ad operare illegalmente nell’impresa e ad una denuncia all’autorità giudiziaria per deposito incontrollato di rifiuti industriali. Già dai primi accertamenti erano emersi elementi che avrebbero messo in dubbio la regolarità della gestione dell’impianto. Tra questi il fatto che vi fosse un rilevante ed anomalo consumo di acqua, considerato che invece l’impianto avrebbe dovuto funzionare a circuito chiuso. Gli accertamenti successivi, prolungati ed approfonditi, avrebbero confermato le ipotesi iniziali. Per questo, analizzati tutti gli elementi, la polizia municipale ha deciso di procedere. Nel corso di una delle ispezioni gli agenti avrebbero accertato che l’impianto di trattamento e depurazione per acque reflue di lavaggio a mano era invece collegato alla pubblica fognatura.

L. Bart.