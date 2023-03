Pomeriggio di giochi all’aria aperta

Tante iniziative per far conoscere un quartiere. Sabato prossimo, dalle 15 alle 19, in piazza De André e in via Martini, ci saranno giochi e laboratori all’aria aperta nell’ambito dell’iniziativa "Non fare il pesce, vieni a scoprire Dietro Poggio". In particolare, dalle 15 alle 16,30 è in programma una caccia al tesoro per bambini 5-12 anni con premi a cura di Francesca Campigli, poi dalle 15 "Ingegneria del buon sollazzo" giochi artigianali in legno per tutte le età e dalle 17 animazione con il giocoliere Marco Burla. Le attività sono organizzate da Comune e Cat nell’ambito del progetto "Contatto - Spazi attivi e animazione sociale a Dietro Poggio" finanziato dalla Regione. "Il 1 aprile – spiega l’assessore alle Politiche sociali Stefano Pelagatti – invitiamo tutti a partecipare a un bel pomeriggio di giochi, laboratori e condivisione. Solo animando le strade e i giardini dei luoghi cittadini possiamo mantenerli vivi e renderli più sicuri".