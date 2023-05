Polveriera San Donnino Ancora violenza in strada "Qui la gente ha paura anche a uscire di casa"

di Barbara Berti

A San Donnino la situazione rischia di esplodere da un momento all’altro. Il problema è ben noto: sicurezza e ordine pubblico. Il tutto connesso alla presenza dei migranti ospiti del centro di accoglienza situato accanto alla chiesa di San Donnino, immobile di proprietà delle Suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano e gestito dalla cooperativa Il Girasole in convenzione con la prefettura.

"Sono stati trasferiti i più facinorosi ma i nuovi arrivati sono peggio" dice il gruppo di coordinamento dell’Assemblea dei cittadini di San Donnino. Dopo l’incontro dello scorso 18 aprile, organizzato proprio dalla cittadinanza, con i candidati a sindaco, la gente della frazione ha notato un peggioramento della situazione. "C’è il rischio che qualcuno si faccia male e che l’intervento delle autorità arrivi solo dopo, quando ormai è tardi" dicono i cittadini spiegando che tutti i giorni, a tutte le ore, si registrano furti di bici, furti nelle abitazioni private, danni alle automobili.

"L’altro giorno uno di questi ragazzi ospiti del centro si è buttato su un’auto mezzo nudo" raccontano, chiedendosi: "Ma i danni chi li paga? La prefettura? La cooperativa che gestisce?". "Anche due pomeriggi fa, alla fermata del bus 35, erano almeno in 10 e stavano litigando animatamente. La gente ha paura" dicono ancora i sandonninesi. Il problema della sicurezza si riversa anche sugli adolescenti. "Già i nostri figli sono stati costretti a stare in casa per tanto tempo durante la pandemia, adesso continuano a stare in casa perché ai giardini ci sono puntualmente gli ospiti del centro di accoglienza a bere birra a tutte le ore" aggiungono. I cittadini di San Donnino hanno perso il conto delle volte che hanno chiamato i carabinieri per un intervento.

"Il paradosso è che questi migranti sanno bene di restare impuniti e quindi continuano con i comportamenti illegali" aggiungono i cittadini ricordando che "San Donnino da sempre è una frazione multietnica e che in passato non ci sono mai stati problemi". "Non ne facciamo una questione razziale, sia ben chiaro. Il problema è come questi ospiti vengono gestiti. O meglio, non gestiti. Nessuno li controlla, non fanno niente dalla mattina alla sera, dovrebbero rientrare nella struttura entro le 22 ma li troviamo a giro per la frazione anche più tardi" denuncia il gruppo di cittadini che su questo tema aveva scritto una lettera alle autorità competenti lo scorso 11 aprile allegando anche le firme che a oggi sono diventate quasi 500.

"Non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E neppure aggiornamenti su quanto sta accadendo all’interno del centro. Con il futuro sindaco e la futura amministrazione, al di là del colore politico, noi vorremmo un confronto permanente sia per quanto riguarda questa problematica sia per le altre criticità della frazione" puntualizzano.

Per quanto riguarda il centro di accoglienza pare che entro l’11 maggio sarà completamente liberato per poi trasformarlo in centro per madri con figli in difficoltà. E gli attuali ospiti? Pare saranno spostati in una nuova struttura in zona Osmannoro.