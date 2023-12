Polveri sottili, quattro sforamenti in 15 giorni. Ma i dati sono in calo

Quattro sforamenti oltre la soglia di legge per quanto riguarda la concentrazione di Pm 10 nell’aria, nell’arco degli ultimi 17 giorni. È questo il bollettino Arpat per la centralina di viale Gramsci. Un bilancio grigio visto che, sul totale dei 18 sforamenti infilati da gennaio, ben quattro si sono verificati nelle ultime due settimane. La soglia di concentrazione di polveri sottili che la legge ritiene dannose per la salute infatti è fissata a 50 microgrammi per metro cubo.

Una soglia che è stata superata in quattro date: il 14 novembre con una concentrazione di 51 ugm3, il 20 novembre con 55 ugm3, il 27 novembre ugm3 e, infine il 1 dicembre con 55 ugm3. L’ultimo superamento si era verificato il 12 luglio scorso e prima ancora l’11 marzo. Quindi tira davvero una brutta aria? Non proprio. I dati infatti, allargando la lente, sono in miglioramento rispetto a 10 anni fa. Nel 2022 infatti gli sforamenti della centralina di viale Gramsci furono in totale 28 (contro gli attuali 18), l’anno prima 22, mentre nel 2020 ben 23. Niente, per capirsi, rispetto ai 43 registrati nel 2013, un dato quest’ultimo anche al di sopra dei 35 in 12 mesi che la legge stabilisce come nocivi per la salute a fine anno.

Le cose, in città vanno comunque meglio sul fronte delle polveri ultrasottile, i cosiddetti Pm 2.5: particelle di diametro aerodinamico inferiore anche ai Pm 10 e dunque con una capacità maggior di penetrare negli alveoli polmonari. Su questo capitolo la centralina di viale Gramsci non ha segnalato nessuno sforamento durante il 2023. A fronte di una media annua di concentrazione di 25 microgrammi per metro cubo, nel 2023 viale Gramsci ha chiuso con un numero ampiamente inferiore: 14 microgrammi per metro cubo.