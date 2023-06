Polpette avvelenate a Rignano, l'amministrazione lancia l'allarme

A Rosano c’è qualcuno che odia gli animali. Li odia così tanto da voler fare loro del male attraverso quelli che sembrano appetitosi bocconcini, ma che in realtà contengono veleno che ferisce, fa male e uccide. Sono sempre più i casi segnalati alle forze dell’ordine e al Comune di Rignano della presenza sul territorio di polpette avvelenate. Tentazioni per i nostri cuccioli, realizzate e buttate nel verde con l’unico perfido scopo di fare loro del male. L’amministrazione ha lanciato un appello a tutti i possessori di cani, che li portano a fare una passeggiatina all’aria aperta nella frazione di Rosano: "State attenti: ci arrivano sempre più numerose le segnalazioni di polpette avvelenate". Ne sono state individuate parecchie nella frazione nelle ultime settimane. L’amministrazione invita tutti a "prendere precauzioni extra per la sicurezza vostra e dei vostri animali domestici". Ma non solo: perché questi bocconi uccidono anche la fauna selvatica, illusa di aver trovato cibo facile. Inoltre una pallina rosata potrebbe attirare anche l’attenzione di qualche bambino. Meglio stare attenti e tenere gli occhi aperti, anche per cercare di individuare l’autore dell’assurdo spargimento di veleno nella frazione.

Manuela Plastina