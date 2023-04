Polo Urbano di FS e potenzialità della rigenerazione urbana

Firenze, 23 aprile 2023- "Il Polo Urbano nel gruppo FS: La potenzialità della rigenerazione urbana a Firenze", questo il titolo dell'incontro promosso al Grand Hotel Mediterraneo dal Rotary Club Firenze Est, presieduto da Enrico Fantini. Protagonista Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani: “Con il Piano Industriale 2022-2031- ha spiegato Lebruto- il Gruppo FS Italiane ha articolato la propria organizzazione su quattro poli di business: Passeggeri, Logistica, Infrastrutture e Urbano. Società capofila del Polo Urbano è FS Sistemi Urbani, la cui mission è la valorizzazione delle aree non più funzionali all’esercizio ferroviario per restituirle ai cittadini, che potranno così beneficiare di nuovi servizi e luoghi di aggregazione, senza consumare ulteriore suolo. Sostenibilità, intermodalità e ascolto degli stakeholder sono tra i pilastri fondamentali dei progetti di rigenerazione urbana portati avanti dalle società del Polo Urbano per contribuire alla realizzazione di città sempre più green, smart e a misura d’uomo”. Sul ruolo del Polo Urbano, l'AD di Ferrovie dello Stato è intervenuto puntualizzando: “Al polo urbano di FS Italiane è affidato il compito di realizzare le infrastrutture necessarie a garantire spostamenti in ambito cittadino sempre più intermodali ed ecosostenibili, rendere maggiormente attrattive e accessibili le stazioni, oltre a valorizzare in chiave sostenibile le aree e le infrastrutture dismesse, non più utili alle attività ferroviarie. A ciò si aggiunge la gestione integrata dei parcheggi del Gruppo FS, con una crescente presenza di punti di ricarica elettrica. A tal proposito è di pochi giorni fa la prima attivazione, nel parcheggio Metropark di Pisa Centrale, di colonnine Powy, in partnership con Stellantis, per veicoli elettrici. Entro il 2025 ci saranno circa 800 punti di ricarica in 50 parcheggi gestiti dalla società del Polo Urbano Metropark. Credo quindi fortemente in una governance che tenga conto delle idee, delle esigenze, dei contributi della cittadinanza e di tutti gli stakeholders coinvolti attraverso processi di ascolto e dialogo. I progetti di rigenerazione portati avanti da noi mirano a restituire spazi alla comunità, offrendo opportunità di aggregazione e socialità che possano impattare positivamente sul benessere dei cittadini”. Nell'intervento di Lebruto, un focus particolare ha riguardato anche i sistemi urbani “La nostra società, nel corso degli anni, ha avuto modo di interfacciarsi con una ampia platea di soggetti pubblici e privati, sviluppando specifiche competenze e know-how nell’ambito della rigenerazione urbana e operando in stretta sinergia con gli enti locali. Per portare avanti progetti di rigenerazione urbana bisogna avere ben presenti alcuni elementi essenziali: sostenibilità ambientale, sociale ed economica, intermodalità, coinvolgimento degli stakeholder, ridotto consumo di suolo, realizzazione di centri urbani a misura d’uomo e stretta collaborazione con gli enti istituzionali. Così ci impegniamo ogni giorno in questa direzione, cercando di assicurare alle comunità delle città in cui sono presenti asset dismessi del Gruppo FS Italiane l'accesso a spazi abitativi, superfici verdi e servizi pubblici sicuri e inclusivi. In Toscana – ha concluso l'AD di FS-, le società del Polo Urbano di FS Italiane lavorano costantemente in sinergia con i vari enti locali per sviluppare progetti di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile che migliorino l’attrattività del territorio e la vita dei cittadini. A tal proposito, mi rende fiero ricordare la vendita alla società Flora Development S.r.l. delle aree dell’ex Officina Grandi Riparazioni (OGR) di Firenze Porta al Prato adiacenti al centro storico della città di Firenze; la rigenerazione dell’area ferroviaria del comune di Pontassieve con cui si restituisce ai cittadini un’area centrale e che per lungo tempo ha rappresentato una sorta di cicatrice al centro del paese; e, ancora, il Protocollo d'Intesa, tra Comune di Arezzo e FS Sistemi Urbani, per la riqualificazione delle aree la trasformazione urbanistica intorno alla stazione. La realizzazione di progetti di rigenerazione urbana rappresenta un importante e doveroso strumento in grado di contribuire al rilancio del sistema Paese, migliorando ed ampliando le infrastrutture nazionali e aumentando il benessere complessivo dei cittadini. Quindi voglio insistere sul fatto che, per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, sia fondamentale una stretta e continua collaborazione tra i soggetti impegnati in attività di rigenerazione urbana e gli enti istituzionali, ponendo in essere delle iniziative di partenariato pubblico-privato”. Caterina Ceccuti