Polo sociosanitario L’iter va avanti

Intanto prosegue l’iter per il polo sociosanitario di San Giusto. Dopo il via libera dellla commissione paesaggistica si punta a stringere i tempi per la realizzazione di quello che diventerà un centro nodale per il welfare non solo di Scandicci, ma anche del Quartiere 4 di Firenze, a due passi dalla caserma Gonzaga, altro punto di trasformazione urbanistica di non poco conto. Nel piano è prevista una rsa da 160 posti con modulo Alzheimer, un centro diurno, si parla anche diun parco da 40mila mq, e parcheggi.