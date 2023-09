Polo sanitario, è polemica sugli interventi tra Toccafondi e Usl

"Nessuno spreco di risorse, ma solo una cosciente e consapevole riprogrammazione delle opere da realizzare a seguito dell’accelerazione per lo sviluppo ed il completamento della Nuova Casa di comunità: l’inserimento nella programmazione Pnrr ha infatti consentito di programmare la messa in esercizio del nuovo Polo sanitario destinato a Casa della Comunità per la prima metà del 2026 dopo aver ultimato i lavori per la fine del 2025". L’azienda Usl Toscana Centro risponde così al capogruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi che presenterà un’interrogazione, in consiglio comunale, per chiedere fra l’altro perché si è deciso di dismettere l’edificio della cosiddetta ’scatola nera’ di via Gramsci pur avendo già speso 528mila euro per gli interventi realizzati: "La futura dismissione del distretto di via Gramsci – dice la Asl – è prevista solo una volta che sarà stato realizzato il secondo lotto del nuovo Polo sanitario che, pur essendo stato progettato, sarà inserito in una successiva fase di esecuzione. I lavori per la realizzazione della nuova area ambulatoriale nella ‘scatola nera’ con l’ampliamento della zona prelievi, oltre a risolvere situazioni che non potevano più attendere, trovano quindi giustificazione in un tempo di fruizione degli spazi ristrutturati più lungo della data di messa in esercizio del primo lotto della Nuova Casa di Comunità". Non sarà invece effettuato l’intervento di riqualificazione energetica ed estetica del distretto previsto.

Sandra Nistri