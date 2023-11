Polo didattico di Ponte a Niccheri. Entro dicembre la prima pietra

Sarà posata il trenta di novembre la prima pietra del nuovo polo didattico di Ponte a Niccheri. Il Comune ha assegnato i lavori alla ditta Upgranding Service Spa, vincitrice del bando ed entro fine mese partiranno ufficialmente per costruire ex novo la nuova scuola per bambini da tre mesi a sei anni, tra asilo nido e scuola materna in un percorso unitario.

Il plesso sarà costruito in via Belmonte, nell’area accanto al parcheggio a pochi passi dalla media Redi e di fronte alla biblioteca comunale.

Andrà dunque a completare una zona dedicata allo studio, alla lettura e alla cultura con un’offerta educativa che si amplia anche ai bambini più piccoli di dodici mesi di età, per i quali finora non esiste un’offerta educativa nel territorio ripolese. Saranno ben centoquarantaquattro i posti per i bimbi, di cui sessanta per il nido, settantacinque per la materna. L’investimento ammonta a circa tre milioni di fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza).

Nello specifico il nuovo nido sarà di novecento metri quadrati su un unico piano, realizzato totalmente in legno secondo i criteri della bioarchitettura e a impatto zero.

Costerà quasi un milione e mezzo.

Avrà una cucina propria per garantire una corretta dieta ai suoi piccoli ospiti.

Data la vicinanza con l’ospedale di Ponte a Niccheri, il Comune valuterà con la Asl una convenzione per agevolare l’accesso dei dipendenti del plesso sanitario. La scuola dell’infanzia, dal valore di un milione e mezzo di euro, sarà grande circa novecentocinquanta metri quadrati, ospiterà tre sezioni e sarà direttamente collegata al nido.

Sul retro ci saranno invece i giardini per la didattica all’aperto. Non ci saranno barriere architettoniche di nessuna tipologia. La fine dei lavori, annuncia il sindaco Francesco Casini, è prevista per giugno del duemilaventisei