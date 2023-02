Polo dell’infanzia Progetto approvato

di Manuela Plastina

Ancora un passo in avanti per la realizzazione di quello che diventerà il nuovo polo dell’infanzia a Ponte a Niccheri, zona ancora scoperta dai servizi didattici per i bambini più piccoli. Non solo: perché nella nuova struttura troveranno accoglienza anche i piccini sotto l’anno di età. Il consiglio comunale ha approvato il progetto in variante al regolamento urbanistico presentato dalla giunta. Il sì dei consiglieri era scontato: del nuovo polo 0-6 anni si parla da tempo e ha già ottenuto 4,5 milioni di euro di finanziamento dal Pnrr, due per il nido, due e mezzo per la materna. Con due nuovi stabili diversi, ma uniti internamente, nell’area di Belmonte nascerà un percorso all’insegna della continuità educativa e didattica: sarà infatti di fronte alla media "Redi", dove a breve partiranno i lavori per la realizzazione di una palazzina con laboratori e auditorium. Il nuovo plesso sarà poi a pochi passi dalla biblioteca.

Il nido sarà di circa 900 metri quadri su un piano e verrà realizzato in legno secondo i criteri della bioarchitettura. E dotato di una cucina attrezzata per rispondere alle esigenze anche dei bambini più piccoli con pasti personalizzati. Il nuovo nido viene anche incontro alle esigenze dei dipendenti del vicino ospedale di Ponte a Niccheri: il Comune stipulerà una convenzione per accoglierne i figli. La futura scuola dell’infanzia invece sarà ampia circa 950 metri quadrati, ospiterà tre sezioni e sarà collegata al nido. Sul retro delle due strutture ci saranno i giardini. "Il polo dell’infanzia di Ponte a Niccheri – hanno dichiarato il sindaco Francesco Casini e l’assessore Francesco Pignotti – è una piccola grande rivoluzione all’insegna della formazione per il nostro territorio".