Polo della salute. Come candidarsi

Oltre 190 aziende, con un fatturato complessivo di 6 miliardi di euro, 32 infrastrutture, 14 organismi di ricerca e 6 centri servizi. Questi sono i numeri del distretto toscano delle scienze della vita, che comprende soggetti pubblici e privati nei settori delle biotecnologie, farmaceutico, Ict per la salute, nutraceutica e altri. L’elenco di tutte le aziende aderenti e rappresentative del polo farmaceutico regionale è consultabile all’indirizzo scienzedellavita.it/it. Qui è possibile inviare il proprio curriculum direttamente via email per le piccole imprese, mentre per le aziende più grandi è possibile rispondere alle offerte di lavoro pubblicate su LinkedIn o direttamente sul sito aziendale. Tra le aziende presenti, troviamo Abiogen a Pisa, Esaote con sede a Firenze e Genova, e Gsk, che ha la sede principale a Siena. Gsk ricerca sia figure professionali esperte che giovani da formare attraverso un programma della durata di due o tre anni. Per informazioni e candidature, si può visitare jobs.gsk.com. Anche la Jsb Solutions, società di servizi nel settore Life Science, ha posizioni aperte. Tra queste, si cerca un laureato in discipline scientifiche con almeno cinque anni di esperienza nel campo del Quality Assurance. Techniconsult Group (tcfirenze.com/lavora-con-noi) cerca, tra gli altri, un project manager a Piombino e un vice responsabile di manutenzione a Firenze, mentre Vinci Biochem, azienda fornitrice di reagenti per laboratorio e ricerca scientifica, offre opportunità di lavoro come collaboratore o agente (info su vincibiochem.it).