Pollini, 25 anni da trippai "Buon cibo e simpatia"

"Il trippaio a Firenze è come il medico di famiglia: ognuno si fida solo ed esclusivamente del suo". Esordisce così Pierpaolo Pollini, che con il suo banchetto da trippaio vicino al mercato di Sant’Ambrogio, con tanto di camice bianco, spartisce ricette (culinarie però) e porta avanti la tradizione di famiglia, che quest’anno festeggia un quarto di secolo. "Venticinque anni di passione pura – spiega Pierpaolo –, passate prima tra le mani sagge di mio padre Sergio e adesso in quelle mie e del mio compagno di lavoro Matteo". Punto fermo del centro storico, il Pollini (così è conosciuto tra i fiorentini) è cambiato con il cambiare della città: "Questa postazione esiste da centoventi anni – aggiunge –, e prima di passare al banchetto di ora, vendevamo lampredotto e trippa dal nostro mitico ape car".

Dal 1998 ad oggi a trasformarsi è stata anche la clientela e il flusso di lavoro: "Quando ha aperto mio padre gli avventori erano pressoché residenti, che sono ancora la maggioranza dei nostri clienti – chiosa Pierpaolo –, ma adesso siamo anche diventati un punto di riferimento di molti tour organizzati, con le guide che portano gruppi interi di turisti ad assaggiare i nostri prodotti, in particolare il lampredotto, in quanto quello autentico si trova solo a Firenze".

Più turisti significa anche più lingue da sapere e parlare. E per questo c’è Matteo. "Io me la cavo con l’inglese, mentre Matteo negli anni è diventato un ’cuoco poliglotta’ e questo ci fornisce anche degli spunti per dare vita ai nostri siparietti quotidiani", scherza il commerciante.

Dal Pollini, infatti, si respira ancora quella fiorentinità credibile: c’è chi si ferma perché rapito dallo sferruzzare dei coltelli, chi per il profumo del lampredotto e chi per lo show. "Le persone che si mettono a sedere sui nostri sgabelli hanno già i loro pensieri e i loro problemi – spiega Pierpaolo –, il nostro obiettivo è quello di fargli passare un momento di spensieratezza, gustando del buon cibo". E infine promette: "Per festeggiare i venticinque di attività e gli ottanta anni di mio padre, nei prossimi mesi faremo una grande festa".

Pie.Mec.