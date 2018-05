Firenze, 7 maggio 2018 - Intenso fine settimana di controllli da parte della polizia stradale sulle strade principali della Toscana: il bilancio dell'operazione è di 474 veicoli controllati e 653 persone identificate. L’attività era mirata a prevenire gli incidenti dovuti alla distrazione, nonché all’abuso di alcool o all’uso di droghe. Nel dispositivo sono state impiegate 235 pattuglie, che hanno arrestato un latitante, denunciato 5 persone, ritirato 22 patenti e 18 carte di circolazione, nonché "defalcato" 3mila 373 punti. Le infrazioni contestate anche tramite autovelox e telelaser sono state 1517, mentre gli interventi di soccorso 196.

La sezione di Arezzo, insieme a un medico e a un infermiere della questura, sabato notte (5 maggio) ha vigilato sul popolo della movida diretto nei locali della città. "Gli automobilisti sospetti _si legge in una nota della Polstrada_ sono stati convogliati all’interno di un ufficio mobile, ove sono stati effettuati gli esami con l’etilometro e il drug-test. A 6 di loro, con meno di 21 anni, è stata ritirata la patente e tolti 10 punti in quanto positivi all’alcool. Avevano bevuto, pur se poco, ma non potevano proprio farlo".

Sempre la Polstrada di Arezzo, ma questa volta sull’A/1, ha fermato, venerdì 4 maggio, un uomo a bordo di un fuoristrada rubato. La pattuglia si è insospettita poiché viaggiava con entrambi i finestrini anteriori abbassati. I poliziotti hanno appurato che "il veicolo era stato razziato in mattinata" e hanno denunciato il ladro, originario della Campania, restituendo poi il mezzo al suo proprietario.

La sezione di Lucca, sempre venerdì 4 maggio, ha fermato due giovani a bordo di una Yaris che stavano uscendo al casello di Pisa Nord, sull’A/12. Ambedue hanno esibito a una pattuglia della Sottosezione di Viareggio documenti falsi, tant’è che la loro identità è emersa solo dall’esame delle impronte digitali. Erano due minori di origine slava, di cui uno pregiudicato per reati contro il patrimonio e, anche per questo, colpito da un mandato di cattura emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma. Lui è stato collocato in una comunità della capitale, mentre l’amico è stato denunciato dagli investigatori per falso e guida senza patente.

La sezione di Livorno, ha sorpreso un uomo di 50 anni, originario della provincia di Caserta, che era alla guida di un tir con un carico di sabbia e aveva "taroccato" la scatola nera del mezzo. "Una pattuglia l’ha fermato sull’Aurelia e, poiché alcune cose non tornavano, lo ha condotto presso una officina specializzata _si legge ancora nella nota_ dove si è scoperto che lui aveva installato un congegno con cui falsare i dati sulla velocità, nonché quelli inerenti i suoi tempi di guida e di riposo. Infatti, azionando un telecomando collegato alla strumentazione di bordo, il camionista del tir riusciva a riattivare direttamente dalla cabina del TIR la scatola nera appena scorgeva, in lontananza, la polizia. Ma il suo intento è fallito, tant’è che la Stradale gli ha sequestrato il camion e il dispositivo, ritirato la patente, defalcato 10 punti, sanzionandolo pure con circa 4mila euro di multa".