Polizia municipale Ora nuove regole

Il sindaco Nardella ha chiesto al governo Meloni l’invio di 200 nuovi agenti di polizia per presidiare la stazione di Santa Maria Novella 24 ore su 24. Le stazioni sono l’approdo, non solo di chi parte e di chi arriva, ma in ogni città sono anche il luogo dove soggiornano le persone senza fissa dimora e senza lavoro, che cercano di sopravvivere nella giungla urbana.

Anche il sindaco di Milano, Sala, ha rivolto al governo una richiesta simile per la Stazione Centrale della città lombarda. In tutte le comunità di media e alta densità abitativa, il problema della sicurezza è diventato prioritario nel mondo. Nell’Occidente industrializzato in modo particolare. Che fare? La risposta più immediata è quella di creare un’efficiente rete di sicurezza con le telecamere e con agenti di polizia in auto, in moto e a piedi. A Milano come a Firenze, ogni volta che si è fatto ricorso alle telecamere per indagare su un delitto, si è scoperto che più della metà erano fuori uso. Questo è un problema che o si risolve o altrimenti le telecamere urbane restano inutili. Per quanto riguarda le forze dell’ordine c’è un altro grossissimo nodo da sciogliere.

A cosa servono i cosiddetti vigili urbani, o meglio la Polizia municipale? Sia a Firenze che a Milano, al pari delle altre grandi città, i sindaci chiedono sempre più rinforzi allo Stato. E le polizie municipali? Evidentemente non sono sufficientemente organizzate per il contrasto alla piccola e media criminalità. Superando i municipalismi, secondo i quali i vigili urbani sono il loro “presidio armato“ (una versione delle autonomie locali, questa, assolutamente ridicola) non sarebbe meglio che le polizie municipali venissero inquadrate in reparti urbani della Polizia di Stato? Dovrebbero rispondere a un unico regolamento e alle stesse funzioni di quegli stessi agenti che i sindaci chiedono al governo come rinforzo ai già presenti nelle loro città. Sarebbe un grande risparmio economico e un’organizzazione più razionale, in un quadro nazionale dei problemi della sicurezza locale. I politici nazionali e comunali dovrebbero avere una fantasia maggiore per cercare di risolvere questo problema e non limitarsi a telefonare al ministero dell’Interno.