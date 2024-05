Polizia Municipale, i numeri del 2024: "Sequestrati 40 veicoli non assicurati"

Quasi dieci veicoli al mese sequestrati dalla Polizia municipale campigiana per mancanza di assicurazione. Sono numeri che fanno riflettere quelli appena ufficializzati dal Corpo guidato da Simone Orvai e relativi ai primi mesi del 2024: da gennaio ad aprile sono stati infatti 38 i mezzi che hanno dovuto ‘spegnere il motore’ proprio a causa della mancata copertura assicurativa. Il frutto di un costante servizio di pattugliamento del territorio che ha portato anche a cinque fermi amministrativi, tre sanzioni per guida con patente scaduta e otto sanzioni per guida senza patente perché mai conseguita. Il caso più eclatante pochi giorni fa quando gli agenti della Municipale hanno fermato un autocarro all’incrocio fra via Latini e via Petrarca. Nel corso degli accertamenti effettuati sul posto il conducente del veicolo - un cittadino maggiorenne di origine orientale, ma residente a Firenze - è risultato sprovvisto della patente di guida proprio perché mai avuta. Non solo sanzioni però: la Polizia municipale di Campi è stata infatti protagonista di una bella mattinata all’insegna dell’educazione stradale: venerdì 17, presso il Teatrodante Carlo Monni, circa duecento alunni delle classi prime, seconde e terze delle scuole elementari del Comune hanno assistito a un vero e proprio spettacolo incentrato sull’educazione stradale a cura della compagnia teatrale "Circusbandando" di Celestina e Paco Paquito. Ad accogliere i piccoli, accompagnati dalle insegnanti, anche gli agenti della Municipale, negli ultimi mesi impegnati nelle scuole del territorio, che hanno fornito loro una serie di nozioni sul Codice della strada e donato dei cappellini colorati con la scritta ‘Seminando Campi per il futuro’.