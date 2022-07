Parapiglia alle Cascine, tre poliziotti contusi

Firenze, 18 luglio 2022 - Tre poliziotti sono rimasti contusi dopo essere stati aggrediti domenica sera a Firenze da un gruppo di peruviani alle Cascine, dove gli agenti erano intervenuti per la segnalazione di una lite in corso tra due cittadini stranieri. Al loro arrivo i poliziotti si sono trovati di fronte una quarantina di persone sudamericane, qualcuno ubriaco, e sarebbero stati aggrediti con calci e pugni da un gruppetto di persone.

Tre cittadini peruviani, 17, 20 e 47 anni, sono stati denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per i tre è scattata anche la sanzione per ubriachezza molesta. Inizialmente sono stati portati in questura i due giovani di 17 e 20 anni per essere identificati e poco dopo li ha raggiunti un cittadino peruviano di 47 anni, che si è presentato come parente dei due. Ma è stato riconosciuto dagli agenti come partecipante all'aggressione ed è scattata anche per lui una denuncia per gli stessi reati.