Politiche dell’infanzia. Il patto tra Comuni della zona nord

Politiche per l’infanzia condivise per le amministrazioni della zona fiorentina Nord Ovest che comprende i Comuni di Sesto , Calenzano, Campi, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Signa e Vaglia. In un incontro che si è tenuto a Sesto, comune capofila, gli enti coinvolti hanno condiviso progetti con il dottor Mannelli della cooperativa Coordinate, alla quale per un triennio sarà affidato il di coordinamento dei servizi all’infanzia e delle politiche zero-sei a livello zonale. "Si tratta di una scelta condivisa che qualificherà l’attività del coordinamento accrescendo la qualità - spiega l’assessore alle Politiche educative Sara Martini - Miriamo a fare un passo in avanti anche per l’armonizzazione dei nostri servizi e la capacità di stare al passo con le normative vigenti".