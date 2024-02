Politica, il Pd ’chiude’ le primarie. Iv: "Devono rispettare le regole"

"Contrordine compagni, le primarie erano di partito". Italia Viva trasecola. In una nota, la presidente di Iv Scandicci, Giulia Crepaldi (in foto) e il capogruppo Stefano Pacinotti prendono le distanze dal metodo del Pd. "Ci eravamo espressi immediatamente con favore all’ipotesi di primarie di coalizione da parte del Pd – dicono – annunciando la nostra disponibilità a partecipare con un nostro candidato. Incredibilmente il segretario cittadino ci ha risposto ci risponde che le primarie non saranno più di coalizione, ma interne. Ci chiediamo quindi come sia possibile trovarci in una situazione del genere, considerando che il Pd ci ha precedentemente designato come il perno fondamentale della coalizione di centro sinistra, e che IV abbia retto la maggioranza del sindaco in questi quattro anni, con grande senso di responsabilità, nonostante non siano mancate frizioni e argomenti dove eravamo in forte disaccordo. Inoltre è sorprendente, perché siamo stati incredibilmente esclusi il governo della città".

La battaglia si annuncia serrata. "Questa scelta, che riteniamo contravvenga alle norme statutarie del Pd – spiegano –, apre un problema politico per la non volontà di considerare IV parte della coalizione. Siamo pronti a rispettare le regole e a valorizzare il processo democratico. Sollecitiamo il Pd a mantenere l’impegno assunto con il nostro partito che ha sempre dimostrato fiducia agli altri componenti della attuale maggioranza, alla giunta e al nostro Sindaco Fallani. Chiediamo il rispetto delle regole e primarie di coalizione: il sindaco è di tutti e non di un solo partito".