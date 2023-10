Politica giovane a Greve in Chianti: ecco la Consulta dei ragazzi

Una nuova proposta per far crescere la comunità di Greve in Chianti con le idee dei giovani. Si è costituita la Consulta dei Giovani, un organo consultivo e propositivo, intento a promuovere la partecipazione attiva delle ragazze dei ragazzi alla vita pubblica e di comunità. Dopo l’esperienza di successo del progetto "Chianti senza limiti" che ha costruito un percorso di coinvolgimento attivo di un gruppo di giovani, l’obiettivo dell’assessora alle politiche giovanili Ilary Scarpelli è quello di realizzare uno strumento permanente che lavori sulla costruzione di un dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione. La Consulta è finalizzata a conoscere più approfonditamente le realtà giovanili, a promuovere progetti e iniziative a loro misura, organizzando incontri, dibattiti, manifestazioni proposti da loro stessi sui temi più vari come ambiente, scuola, lavoro, università, servizi.