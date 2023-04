Politica e nuove generazioni La Consulta dei giovani reggellesi incontra il presidente Giani

Trasferta fiorentina per la Consulta per le politiche giovanili del Comune di Reggello: i ragazzi che fanno parte dell’organo consultivo dell’amministrazione comunale, occhio "giovane" e attento alle necessità delle nuove generazioni sul territorio, sono stati accolti a Palazzo Sacrati Strozzi, sede della presidenza della giunta regionale toscana. Qui i membri della consulta, tutti cittadini reggellesi di età compresa tra i 16 e i 25 anni, hanno incontrato il presidente della Regione Eugenio Giani. Ad accoglierli c’era anche il suo portavoce Bernard Dika, nonché delegato alle politiche giovanili e all’innovazione. Presente inoltre Cristiano Benucci, consigliere regionale e anche ex sindaco di Reggello e dunque profondo conoscitore del territorio, delle sue problematiche e delle giovani risorse che nascono dalla terra reggellese. "Lo splendido incontro avvenuto all’interno del palazzo della Regione Toscana ha rappresentato per noi ragazzi della consulta un’eccezionale occasione di confronto e crescita – ha detto Duccio Calussi, presidente dell’organismo da quando è stato costituito pochi mesi fa –. Ringraziamo il presidente Giani, Dika e Benucci: è importante constatare l’attenzione dimostrata nei confronti dei giovani".

Manuela Plastina