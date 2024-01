Politica "Così cambierà Vicchio"

di Nicola Di Renzone

Quale 2024 si prospetta per Vicchio? Ne traccia il quadro il sindaco Filippo Carlà Campa. A partire dai lavori attesi, primo tra tutti quello per l’eliminazione del passaggio a livello nel capoluogo.

Tra progetti e Pnrr, cosa devono aspettarsi i cittadini di Vicchio?

"Nel 2023 abbiamo chiuso vari progetti, Pnrr e non solo, e nelle prossime settimane vedremo cantieri e lavori, da febbraio quelli per la riqualificazione della piscina e del lago di Montelleri, e poi la costruzione di 10 alloggi Erp (case popolari) e il centro servizi. E nell’anno appena concluso è stata formalizzata la donazione dei locali dell’ex Consorzio culturale San Giovanni, uno spazio che in passato ha svolto una funzione sociale molto importante per la comunità. Ringrazio la Fondazione Giusto Barbin per questo gesto e come amministrazione comunale ci siamo impegnati a ridargli nuova vita. Nell’ultimo Consiglio comunale dell’anno abbiamo anche adottato il piano attuativo per la riqualificazione dell’area di via Malesci e all’interno di questa previsione urbanistica è prevista la realizzazione di un auditorium, una nuova ampia struttura polifunzionale".

La prossima primavera si torna a votare, e lei ha fatto solo un mandato. Proverà la riconferma?

"Il Pd sta seguendo un percorso politico, un confronto aperto per arrivare a una coalizione progressista. Sono certo che riusciremo a trovare dei punti in comune che tengano conto della sensibilità dei soggetti coinvolti, temi su cui poter costruire una proposta politica larga e un programma amministrativo per i prossimi 5 anni. Io mi riconosco in questo percorso".

Da anni si parla di eliminare il passaggio a livello sulla strada regionale 551, che novità ci sono?

"Dopo tanti anni siamo riusciti a definire la programmazione dell’intervento, competenza Rfi, che è di grossa entità e di difficoltà strutturali e logistiche molto complesse. Entro la fine del 2025, forse i primi mesi del 2026, potremo percorrere la Sp 551 senza passaggio a livello, senza code e attese".