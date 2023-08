"Poli museali, la Toscana decida da che parte stare: i lavoratori sono lasciati soli davanti alle difficoltà" La UILTuCS Toscana chiede un protocollo d'intesa regionale per garantire il personale dei musei e linee guida gestionali inequivocabili per le amministrazioni locali. Una scelta urgente per distinguersi positivamente e non lasciare soli lavoratori e lavoratrici.