Polfer ’Operazione biberon’ Latte dal finestrino al bimbo

L’orgoglio e il senso di responsabilità di indossare una divisa. Quando si neutralizza un delinquente come quando si sostiene una persona in difficoltà: pari sono. Così i tre poliziotti del Compartimento Polfer di Santa Maria Novella – due giovani e una ragazza – che hanno comprato latte e biberon per un piccolo di un anno e mezzo, possono ritenersi soddisfatti. Abituati a vederne di ogni, tutti i giorni, si saranno certo sentiti rinfrancati; una buona azione la loro che vale un’operazione di polizia. Accade dunque che la Centrale operativa Polfer riceve una insolita richiesta di aiuto. Una madre, partita da Ferrara e diretta a Napoli con l’Alta Velocità, dopo aver cambiato, si accorge di aver dimenticato sull’altro convoglio la valigia con il necessaire per la cura del suo piccolo. La cura: la pappa, soprattutto.

Madre e figlioletto arrivano a Firenze e lui piange e strepita: un pianto dirotto e irrefrenabile. Gli agenti Polfer vanno in...missione: alla farmacia della stazione comprano latte per neonati e biberon.

Tornano indietro spediti, verso i binari e consegnano latte e biberon al volo alla madre, a bordo del treno. Il convoglio riprende senza ritardo lungo la tratta con il bambino rifocillato e la mamma capace di passare in pochi istanti dallo sgomento totale e dalla pena – quelli che solo una madre può provare per un figlio – alla felicità assoluta: primum vivere...

Determinante per il felice esito dell’Operazione biberon’ la Centrale Operativa Compartimentale della Polfer fiorentina subito attivatasi per reperire l’occorrente rapidamente in quei pochi (e febbrili...) minuti di sosta del treno in stazione.

Un gesto solo apparentemente ’piccolo’ che tutto si sono sentiti fuorché sminuiti; in questo sta forse la bellezza maggiore del gesto. Che non è rimasto isolato: sempre a proposito di bagagli smarriti, la polizia ferroviaria ha ritrovato infatti alla stazione Campo Marte la valigia di una signora di 82 anni, ancora prima che lei si accorgesse d’averla smarrita. L’anziana è stata subito rintracciata dagli agenti che, con sua grande gioia, le hanno immediatamente restituito i suoi averi.

g.sp.