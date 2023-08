Polfer aiuta 97enne a Firenze: Ritrova Valigia Smarrita

Nei giorni scorsi una signora di 97 anni ha fermato, in forte stato di agitazione, una pattuglia della polizia all’interno della stazione di Santa Maria Novella, spiegando di aver dimenticato la propria valigia da qualche parte in un bar, ma non si ricordava di preciso dove. I poliziotti, insieme all’anziana, sono partiti alla ricerca della valigia smarrita, controllando tutti gli esercizi commerciali dell’intera area interna ed esterna alla stazione. Piano piano la signora ha ricostruito con gli agenti ogni suo spostament. Dopo diversi giri, la valigia è stata ritrovata in un bar della zona. La donna era felicissima e commossa ma, a causa delle ricerche, aveva ormai perso il treno per Milano. La polizia non l’ha lasciata sola: gli agenti l’hanno assistita durante le pratiche per la sostituzione del biglietto. Titolo di viaggio in una mano e valigia salda nell’altra, i poliziotti l’hanno accompagnata fino alla sua carrozza.