Polentata a Borgo e a Vicchio

Oggi a Borgo San Lorenzo e a Vicchio la classica Polenta delle Ceneri. A Vicchio l’appuntamento è dalle 10,30 alle 14,30 in pazza Giotto. Qui i volontari della Pro Loco e di altre associazioni serviranno una gustosissima polenta in cambio di una offerta libera il cui ricavato andrà in beneficenza. Tra le organizzazioni che contribuiscono all’iniziativa (che vanta il patrocinio del Comune) l’Unità Pastorale di Vicchio, il Gruppo Agricolo, il gruppo degli Alpini, la Misericordia, l’Arci Il Tiglio e il Moto Club Giotto. A Borgo San Lorenzo, invece, dove la tradizione risale alla fine del 1700, la polentata avrà luogo (sempre all’ora di pranzo) in piazza Garibaldi (attigua alla biblioteca comunale) e sarà anche un modo per ricordare la sconfitta dei francesi del 1799. In quell’anno gli invasori napoleonici vennero cacciati dai castelli mugellani grazie anche al coinvolgimento del popolo.

