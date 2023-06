Polemiche sulla ministra Santanchè in trincea Ma ora anche la Lega chiede chiarimenti

di Enrico Colorni

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si dice sicuro: "State tranquilli, il governo proseguirà per cinque anni. È tutto a posto. Anche con la ministra Santanché". Magari il governo Meloni li durerà davvero, cinque anni, ma non è detto che Daniela Santanchè vi resti da ministra. Di certo vi è che la titolare del Turismo dovrà, prima o poi, presentarsi in Parlamento e chiarire le sue ragioni in merito al caso delle sue aziende, quando faceva l’imprenditrice (fornitori non pagati, dipendenti lasciati senza Tfr, licenziamenti illegittimi a fronte di lauti compensi incassati), sollevato dalla trasmissione Report.

A sostenerlo non sono più, ormai, solo le opposizioni, tutte unite sul punto, ma anche esponenti della maggioranza che sostiene il governo, soprattutto dalle parti della Lega. Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, dice: "Non ho visto Report, solo la replica di Santanchè. Si è detta tranquilla e che quando sarà il momento verrà in Parlamento a spiegare le sue ragioni e noi ovviamente aspettiamo che lo faccia. I processi non si fanno in televisione". Giusto. "Santanchè chiarisca in aula: siamo garantisti, ma questa è la linea della Lega" aggiunge il capogruppo leghista in Senato Massimiliano Romeo. Due bei siluri. Per qualche ora, in realtà, è parso che pure da Forza Italia arrivasse qualche distinguo. Giorgio Mulè, deputato di FI e vicepresidente della Camera, intervenendo a Un giorno da pecora su Radio 1, ha detto: "Quella di Report è un’inchiesta giornalistica approfondita, rispetto a cui Santanchè ha replicato in modo duro e fermo. È giusto che lei spieghi la vicenda affinché non ci siano dubbi e la chiarisca, in Parlamento o in tv". Parole interpretate da molti sulla falsariga di quelle di alcuni leghisti, ma che lo stesso Mulè chiede poi di non travisare: "Preciso che non rilevo ombre, sarà lei, se ritiene, a precisare o intervenire nelle sedi che eventualmente riterrà opportune".

Il solo partito che non esprime perplessità o dubbi è, ovviamente, Fratelli d’Italia, cui Santanché appartiene. Ma la stessa premier, Giorgia Meloni, le avrebbe chiesto ‘chiarimenti’: "Sicura che tutto è falso?", sarebbe stata la domanda. In serata, arriva però la secca replica di FdI diretta a Lega e FI con il capogruppo alla Camera Tommaso Foti: "Il ministro ha già chiarito, non serve che vada in aula". E sempre in serata, da Capri, la stessa ministra Santanchè ha detto: "Io sono tranquilla, mio padre mi ha insegnato due cose: se non fai male non avere paura, se non rubi non devi nascondere. Sono tranquilla e rilassata, mi dispiace solo da mamma che soffre perché mio figlio non può capire".

I rapporti tra Salvini e Meloni però sono tesi per tutta una serie di ragioni che poco hanno a che fare col caso Santanchè (il pasticcio sul Mes, il Cdm sconvocato, il commissario per l’alluvione). Per la Lega, cioè, la misura è colma e Santanché sarebbe lo scalpo perfetto. Non fa sconti, ovviamente, l’opposizione. "Santanchè venga in aula o si dimetta" attacca il leader del M5S Giuseppe Conte. "In qualsiasi altro Paese del mondo sarebbero già arrivate le dimissioni", incalza Carlo Calenda di Azione. L’Alleanza Verdi e Sinistra lancia una raccolta di firme per chiedere le dimissioni della ministra. "È evidente l’imbarazzo della destra – dice il Pd con Toni Ricciardi, vicecapogruppo alla Camera — "le parole lapidarie del capogruppo della Lega" dimostrano "la gravità della situazione e anche come la maggioranza di destra stia andando in pezzi".