Polemica Nardella-Schmidt, interviene Marcheschi: “Così il sindaco offende gli Uffizi”

Firenze, 17 novembre 2023 – Nel botta e risposta tra Nardella ed Eike Schmidt interviene anche il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, componente della Commissione Cultura a Palazzo Madama. “Definire gli Uffizi come un comitato elettorale è vergognoso, si offende una delle istituzioni culturali più prestigiose al mondo, uno scrigno di tesori unici per valori. L’affermazione del sindaco di Firenze Dario Nardella, tra l’altro, offende le centinaia di persone che, con dedizione e professionalità, lavorano quotidianamente agli Uffizi. È unanimemente riconosciuto come, rispetto agli anni polverosi del centrosinistra, la qualità del museo sia enormemente cresciuta. E di questo bisogna rendere merito al suo direttore Eike Schmidt e alla sua squadra di collaboratori”.

Prosegue Marcheschi. “Capiamo il nervosismo per il suo bilancio fallimentare, ma il sindaco di Firenze, a prescindere dallo schieramento di appartenenza, dovrebbe essere orgoglioso e difendere a spada tratta gli Uffizi, un simbolo della cultura nel mondo di cui tutti i fiorentini sono orgogliosi. Invece, anziché tutelare un museo unico, con lavoratori di eccellenza di ogni opinione, si rende protagonista di gravi scivoloni”, conclude Marcheschi.