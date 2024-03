Poiana di Grassina. Oggi un altro tentativo di cattura

Sarà ripetuto oggi un nuovo tentativo di catturare, chiaramente in maniera incruenta, la poiana che, da alcuni giorni, sta provocando apprensioni nella zona di Grassina dopo avere attaccato, per fortuna in maniera non grave, alcuni passanti. Già due giorni fa i carabinieri forestali del Cites, insieme a due esperti falconieri, avevano provato a stanare il rapace, appollaiato su un grosso albero nella zona di piazza Umberto I, con i più diversi mezzi: prima il cibo e poi la presenza di due poiane, una femmina e un maschio, a fare da esca ma i tentativi non avevano sortito l’effetto sperato tanto che la poiana continua a volare indisturbata. Oggi i carabinieri del Cites torneranno in azione e si provvederà anche a recintare la zona anche per evitare ‘interferenze’, visto il folto pubblico presente due giorni fa. La poiana in questione è sicuramente un animale cresciuto in cattività visto anche il laccetto visibile sulla zampa.