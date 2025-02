Poggiali va in pensione. Il comandante saluta dopo 43 anni di servizio

Nei giorni scorsi è andato in pensione Luca Poggiali, comandante del distretto di Polizia Municipale di Vicchio e Dicomano. Poggiali arriva al meritato traguardo dopo 43 anni e 14 giorni di servizio, tutti svolti nella polizia municipale. Una carriera iniziata da agente, poi ricoprendo il ruolo di ispettore e infine di comandante; durante la quale, per una parentesi di circa 18 anni, ha gestito anche, oltre alla Municipale, altri uffici del Comune di Vicchio. "Per me – spiega Poggiali (nella foto) – è stata un’esperienza veramente molto positiva. Un periodo di impegno, di fatica e di grandi soddisfazioni. Un lavoro che mi ha consentito di aiutare le persone nei momenti di difficoltà".