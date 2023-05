Poggiali: "Bene il taglio dell’Irpef Io ci ho provato per anni, invano"

"Finalmente si pensa alle fasce più deboli, pensionati e lavoratori, dando la precedenza alle necessità e non solo a logiche o equilibri politici. Senza guardare a colori o appartenenze". A dirlo è Paolo Poggiali, per anni consigliere comunale, riferendosi al recente taglio dell’Irpef adottato dal Comune di Rufina. "Per dieci anni - dice Poggiali - ho condotto battaglie solitarie in consiglio comunale, senza riuscire, con mio rammarico, a far ridurre l’addizionale. Nell’avvicinarsi delle prossime elezioni in Valdisieve mi preme sommessamente invitare i cittadini, a prescindere dall’appartenenza politica, ad eleggere persone valide, che si occupino veramente dei problemi dei cittadini, come il sindaco di Rufina Vito Maida. Che decidano di darsi da fare, invece di stare per anni a scaldare le sedie dei vari consigli comunali della Valdisieve".