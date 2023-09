Poetica circensedi Cirk Fantastikalle Cascine

Un omaggio alla incredibile e sfaccettata essenza dell’essere umano. Uno stimolo alla libera espressione di sé, all’esplorazione e alle trasformazioni durante il cammino, intrecciando linguaggi e nutrendosi dei molteplici e variopinti modi di essere.

È la XVIII edizione di “Cirk Fantastik“, la rassegna con le migliori compagnie internazionali di circo contemporaneo.

Un’edizione senza precedenti che fino al 17 settembre porta al Parco delle Cascine di Firenze, 24 compagnie ospiti, 3 coproduzioni e 59 repliche e spettacoli di circo contemporaneo in anteprima. Oggi si parte con “Tendre Orange” della compagnia Kopek: una creazione di ruota tedesca, maschere contemporanee e manipolazione di oggetti. Ma l’attesa è tutta per “Oraison” con Cirque-Théâtre Rasposo (da domani al 16 settembre), che porta in scena una preghiera poetica circense, una ricerca sulla verità umana che trova nel corpo la sua concretezza.