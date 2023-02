La scienza può essere ‘donna’. Eccome. Punta ad abbattere le barriere di genere anche in ambito scientifico l’iniziativa promossa per stamattina al polo scientifico da Ateneo fiorentino, Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare e Cnr, nell’ambito del "Global women’s breakfast". La manifestazione, che si svolge a febbraio di ogni anno in tutto il mondo, vuole stimolare le giovani generazioni a intraprendere una carriera scientifica. Perciò donne e uomini di numerose organizzazioni si riuniscono per ‘condividere la colazione’ virtualmente o di persona. L’evento facilita la formazione di comunità su scala locale, regionale e internazionale, per condividere efficacemente idee e strategie per il progresso e superare le barriere che ostacolano l’uguaglianza di genere nella scienza. Ambito, a torto, considerato spesso ostico per il ‘gentil sesso’. Ad aprire i lavori, oggi alle 9,30, saranno Duccio Fanelli, direttore del Dipartimento di Fisica e astronomia dell’Università di Firenze - Comitato organizzatore per IUPAC Global Women’s Breakfast, poi la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza e la rettrice dell’Ateneo fiorentino Alessandra Petrucci.