Poca sicurezza nel Comune. Dai furti nelle case allo spaccio. Ciclo d’incontri della Sinistra

Il problema della sicurezza è fortemente percepito dai calenzanesi. Un dato emerso con chiarezza, secondo Sinistra per Calenzano, durante il primo ciclo di incontri svolti sul territorio dal candidato sindaco già annunciato Giuseppe Carovani (in foto). "Il tema – sottolinea infatti Sinistra per Calenzano - costituisce una fonte di percepibile preoccupazione, ed abbraccia una pluralità di fenomeni che generano ansia e diffuso disagio. Dai furti negli appartamenti e in auto alla proliferazione dei luoghi di spaccio, dalle truffe ad episodi di molestie verso anziani, dagli schiamazzi in prossimità di spazi verdi e luoghi di ritrovo ad episodi di bullismo, di vandalismo e di ubriachezza molesta. Sono fenomeni frequenti, per molti versi endemici in contesti metropolitani nei quali noi viviamo, ma che non possono essere sottovalutati o affrontati con passiva rassegnazione".

Per arginare il fenomeno "sarebbe sicuramente auspicabile un rafforzamento delle dotazioni organiche dei carabinieri e della polizia di stato con una maggiore presenza sul territorio anche in orario serale e notturno e l’Amministrazione comunale deve farsi portavoce di questa esigenza presso la Prefettura di Firenze" ma occorrerebbe anche l’implementazione della rete di videosorveglianza insieme a "politiche realmente efficaci di prevenzione del disagio sociale e della marginalità".

S.N.