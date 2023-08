Pnrr Mazzetti incontra i sindaci "Nessuno perderà i finanziamenti"

"Non fate allarmismo, nessuno perderà i finanziamenti": lo ha detto ai sindaci del Mugello Enrica Mazzetti, deputato di Forza Italia eletta in Mugello, che dopo qualche scambio polemico aveva invitato gli amministratori locali a un confronto chiarificatore sul destino delle numerose opere in Mugello – beneficiari soprattutto i Comuni di Borgo San Lorenzo, Marradi, Vicchio e Dicomano – messe a rischio dalla possibilità che i finanziamenti Pnrr vengano dirottati altrove.

E i sindaci hanno risposto all’invito, visto che l’unico comune mugellano assente era Palazzuolo sul Senio. Ognuno ha ribadito le proprie posizioni, da una parte i timori dei sindaci, spalleggiati dal senatore Dario Parrini, anche lui presente all’incontro tenutosi ieri pomeriggio in Municipio a Borgo San Lorenzo, dall’altra le rassicurazioni della parlamentare di centrodestra.

Che ha difeso le scelte del governo - "una revisione del Pnrr e una ricognizione dei progetti ci voleva" – e ha garantito che "nessuna opera già finanziata sarà interrotta". E ha dato la propria disponibilità ai sindaci a collaborare per fare chiarezza: "Mi sono impegnata per chiedere al Ministero, appena i Comuni mugellani mi forniranno il loro elenco dei progetti, quali possono essere realizzati con il Pnrr e quali con altri fondi".

Ma l’idea che le opere possano essere finanziate "con altri fondi", preoccupa i sindaci: "La coperta è corta – dice il borghigiano Omoboni -. Se si prendono fondi, per sostituire quelli del Pnrr, da linee di finanziamento già destinate ai Comuni, poi saranno altre opere già previste ad essere senza finanziamenti sufficienti".

"Non si faccia – ammonisce Stefano Passiatore, sindaco di Dicomano - il gioco delle tre carte". Anche perché così, ha sottolineato Ignesti di Scarperia e San Piero, "rischiano di rimetterci i comuni che già erano rimasti fuori dai finanziamenti Pnrr (come il suo comune ndr)", che invece possono attingere ai fondi per le aree interne o a quelli di coesione territoriale o ai fondi strutturali. E Passiatore nega toni allarmistici da parte dei Comuni mugellani: "Basta guardare chi si è preoccupato, si sono allarmati sia i sindaci di centrodestra che quelli di centrosinistra".

