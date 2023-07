Pnrr, la rivoluzione di San Giusto Fondi per sport, scuole e la Greve

La rivoluzione di San Giusto arriva coi soldi del Pnrr. La giunta ha approvato i progetti definitivi per le opere pubbliche di rigenerazione urbana nel quartiere. Si tratta della riqualificazione della passerella e degli argini lungo la Greve, anche sul lato di via Allende, dell’anello sportivo, del campo da calcio negli impianti sportivi (tra via Neruda e via Ponte a Greve), e dell’area esterna del plesso scolastico della Spinelli, con la realizzazione di campi da gioco playground e il rinnovo completo delle piste di atletica leggera. "Un profondo rinnovo del quartiere di San Giusto che porterà importanti benefici per i cittadini – dice il vicesindaco Andrea Giorgi – con la riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi scolastici, il miglioramento degli impianti sportivi del quartiere, oltre ad un importante miglioramento ambientale complessivo nella qualità degli spazi pubblici; va sottolineato anche il rispetto puntuale dei tempi per le procedure da parte dei nostri uffici, che ci permette di ottimizzare al meglio le opportunità date dai fondi Pnrr".

Il costo totale degli interventi sarà di 2 milioni e 700 mila euro così suddivisi: 950 mila euro per passerella, argini e anello sportivo, 750 mila euro per il campo da calcio, un milione di euro per la riqualificazione esterna della scuola Spinelli. Sempre riguardo alla scuola Spinelli, sono iniziati nel mese di luglio i lavori per l’ampliamento, la riqualificazione, l’adeguamento alle norme di sicurezza del plesso scolastico Altiero Spinelli, con un intervento che porterà anche al recupero dell’ala nord "per l’inserimento della scuola materna con miglioramento sismico ed efficientamento energetico", con un investimento di 3,25 milioni anche in questo caso finanziati tramite i fondi Pnrr.

Su San Giusto però resta aperto il nodo dell’impianto di calcio per il quale, da circa un mese, è aperta la procedura di assegnazione della gestione. La commissione si è presa molto tempo per l’esame dei documenti e delle offerte. Ma ancora non è arrivata ad alcuna decisione.

Fabrizio Morviducci