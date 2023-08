Pnrr La crociata dei sindaci salvaprogetti

di Paolo Guidotti

Stavolta i sindaci mugellani son proprio arrabbiati. Il possibile blocco di un notevole pacchetto di fondi Pnrr ha allarmato tutti, come da un pezzo non accadeva. E così, nel giro di mezza giornata hanno organizzato una manifestazione di protesta: davanti al municipio di Borgo San Lorenzo, un grande striscione, con la scritta "Giù le mani dal Pnrr". E la presenza, con la fascia tricolore, di numerosi amministratori locali, il sindaco e la vicesindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni e Cristina Becchi, con tutta la giunta, poi i primi cittadini di Scarperia e San Piero e di Dicomano, Federico Ignesti e Stefano Passiatore, la vicesindaco di Barberino Sara Di Maio, l’assessore di Vicchio Franco Vichi, e i consiglieri Walter Scarpi di Marradi e Giordano Allkurti di Firenzuola.

C’è da capirli: i Comuni mugellani avevano partecipato a diversi bandi, e li avevano vinti, ottenendo ognuno ingenti finanziamenti. Per cui ora si trema. A Borgo San Lorenzo rischiano di saltare la sistemazione del Foro Boario, la completa ristrutturazione del Centro Piscine e le tribune del campo sportivo Romanelli. E ancora i finanziamenti per la riqualificazione esterna della scuola Dante Alighieri e per sistemare la scuola media Giovanni della Casa. Qualcosa come 10 milioni e mezzo di euro. Sarebbero salvi, al momento, gli interventi su Villa Pecori Giraldi, da trasformare in polo culturale e biblioteca, 4 milioni di euro, il nido e le scuole di Luco e di Ronta. "Siamo fuori da ogni realtà - commenta Cristina Becchi –. i Comuni sono le sole amministrazioni pubbliche che stanno spendendo presto e bene le opere del Pnrr; in molti casi le hanno addirittura già realizzate, e si vorrebbero tagliare proprio queste risorse? Rallentando così, e in ogni caso, lavori su impianti sportivi, scuole, teatri, spazi di aggregazione? Siamo sbalorditi per la superficialità con la quale il governo ha intrapreso questo ridimensionamento. Come comune di Borgo San Lorenzo noi andiamo avanti. Abbiamo già appaltato alcuni progetti, e per altri a breve inizieranno i lavori".

Preoccupato e arrabbiato è anche il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore, che rischia di vedersi togliere le risorse con cui contava di ammodernare gli impianti sportivi. "Le regole del gioco non si cambiano in corsa – dice –, i Comuni sono gli unici che i soldi del Pnrr li spendono davvero. Non ci accontentiamo di generiche rassicurazioni sulla sostituzione dei fondi; vogliamo avere la certezza che questa scelta non penalizzi lavori e affidamenti in corso".

A Vicchio potrebbe sfumare la sistemazione del lago di Montelleri e delle piscine comunali. Una perdita da un milione e trecentomila euro. Poi c’è il Comune di Marradi, che si era particolarmente distinto, con la vittoria di diversi bandi e adesso rischia rischia di vedere vanificato ogni sforzo. Come nel caso del finanziamento del recupero e della riapertura dell’albergo Lamone.

"Se ci tagliano questi fondi – commenta lapidario Walter Scarpi – noi consegniamo le chiavi, fate voi".

"Spero che il motivo di questa scelta - commenta Paolo Omoboni - non sia perché molti Comuni sono amministrati dal centrosinistra, perché alla fine a rimetterci sono i cittadini. Soprattutto per territori come il Mugello, questi fondi rappresentano una opportunità di sviluppo insostituibile. Peraltro rischiano di saltare le strutture di sanità territoriale previste in Toscana ovvero case della comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali, sulle quali siamo assolutamente in pari con il cronoprogramma. Sarebbe un colpo mortale per la sanità territoriale. Se non verrà sistemata la situazione, senza tagli e senza ritardi per i prossimi progetti, sono pronto a qualunque azione. C’è in gioco il futuro del Mugello".