Pnrr e Fondi per lo sviluppo turistico e urbano, convegno oggi a Firenze

’I nuovi strumenti del Pnrr per lo sviluppo turistico e urbano della Regione’ saranno i protagonisti di un convegno oggi dalle 10 all’Innovation Center di lungarno Soderini 21. Si tratta dei Fondi legati al Pnrr che Banca Finint e Sinloc (società in cui Fondazione Cr Firenze ha fatto il suo ingresso con il 3,55% del capitale sociale) gestiscono e raccontano sul territorio nazionale. Si tratta del Fondo per il Turismo Sostenibile che ha l’obiettivo di promuovere e favorire un’offerta turistica su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi, e del Fondo per i Piani Urbani integrati, per rafforzare i Piani delle 14 Città Metropolitane, tra cui Firenze, sostenendo progetti per la rigenerazione urbana sostenibile e la rivitalizzazione economica. Ne parleranno, fra gli altri, Luigi Salvadori, presidente Fondazione CR Firenze, e Francesco Bechi, presidente Federalberghi Firenze.