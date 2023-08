Pnrr, allarme del sindaco a Figline Incisa: FdI denuncia lavori vecchi di 3 anni

Adesso a tremare è Figline, temendo il taglio dei fondi Pnrr. Tre i progetti da oltre 6 milioni già approvati: la piscina comunale con 3,3, milioni da fondi europei sui 5,4 totali, la trasformazione delle ex scuole Lambruschini in nuova casa della cultura con 1,5 milioni di Pnrr e 1,3 milioni a supporto dell’adeguamento sismico e restyling delle scuole medie Da Vinci. Il primo cantiere è stato assegnato, il secondo è al nastro di partenza, sulla scuola si lavora da mesi con obiettivo riapertura a gennaio. Il sindaco Giulia Mugnai ha lanciato l’allarme, pur garantendo che la programmazione va avanti. "Ma senza questi fondi – dice – sarebbe un danno per Comuni e bilanci pubblici".

Le replicano duramente i rappresentanti di Fratelli d’Italia: "Da quasi 10 anni per la fusione Figline-Incisa – ricordano la consigliera Giorgia Arcamone e i coordinatori locali Enrico Venturi e Valentina Trambusti – il Comune ha a disposizione dal governo circa 22 milioni a cui se ne aggiungeranno altri 10. Eppure non hanno fatto niente per opere come queste tre, e ora usano la rimodulazione del Pnrr come scudo del loro fallimento politico cercando di addossare la responsabilità al governo".

Per FdI "questi tre progetti nello specifico sono in ritardo di anni". Le preoccupazioni del sindaco sulle infrastrutture sanitarie poi, aggiungono, "sono sconcertanti, quando tutto il Pd era in prima fila per la chisura del pronto soccorso del Serristori".