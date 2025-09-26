Pizziconi, la cassa di espansione è realtà. Pronto il suo ‘rubinetto’: ora l’Arno fa meno paura

Figline e Incisa (Firenze), 26 settembre 2025 – Inaugurato questa mattina il “rubinetto” della cassa di espansione Pizziconi a Figline e Incisa: si tratta delle paratoie alte due metri da alzare ed abbassare da remoto per regolare l’ingresso dell’acqua dell’Arno nell’invaso. L’opera di presa sarà fondamentale in caso di piena: fatte scendere al momento giusto (né troppo presto, prima dell’arrivo di un’onda importante, né troppo tardi) le paratoie permetteranno di far defluire l’acqua nella cassa che, a pieno regime, è già in grado di ricevere tre milioni e 400 mila metri cubi di acqua; quando sarà ultimato il terzo e ultimo modulo, diventeranno 3,8 milioni. A meccanismo aperto potrà passare acqua per 200-250 metri cubi al secondo: come portata, per fare un esempio fiorentino, è come deviare il torrente Mugnone in piena. Il “rubinetto” è stato inaugurato dal presidente della Toscana Eugenio Giani, l’assessora all’ambiente e alla protezione civile Monia Monni e il sindaco di Figline e Incisa Valerio Pianigiani. Mancano ancora alcune rifiniture che, promettono i tecnici, saranno completate entro due mesi. Si tratta della prima cassa con alimentazione di nuova generazione a monte del capoluogo toscano e consentirà di salvare il territorio del Valdarno fiorentino e Firenze stessa da un fiume della portata dell’alluvione del ’66. L'intervento, cassa di espansione esclusa, è costato 13 milioni e 300 mila euro. Quando sarà in funzione, farà defluire l’acqua dall’Arno sotto l’autostrada A1 e il viadotto ferroviario dell’Alta Velocità per poi allagare le casse dal lato opposto. È possibile grazie a tre monoliti di cemento larghi 15 metri ed alti sei: nei mesi sono stati ‘spinti’ al di sotto della piattaforma su cui corre l’autostrada attraverso grandi marinetti idraulici senza la necessità di chiudere mai l’autostrada o interromperne il traffico. Quella di Pizziconi è solo una delle quattro casse che compongono un sistema complesso di mitigazione del rischio idraulico per chi abita nel centro storico di Firenze e nel Valdarno: le si affiancano Restone, opera che sarà completata nel 2026 e capace di raccogliere 5 milioni e 500 mila metri cubi di acqua, la cassa di Prulli (circa 7 milioni di metri cubi, fine lavori entro il 2027 o inizio 2028) e Leccio (8 milioni di metri cubi, in progettazione). Complessivamente l’intero sistema, su cui sono stati investiti 206 milioni di euro, sarà in grado a regime di invasare circa 25 milioni di metri cubi di acqua.