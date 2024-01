“Droga e ritrovo di pregiudicati”. Licenza sospesa a una pizzeria

Firenze, 5 gennaio 2024 – Per motivi di ordine pubblico il questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha sospeso la licenza per sette giorni a una pizzeria a Figline Valdarno.

Il provvedimento è partito da un controllo svolto dai carabinieri a fine ottobre. In quella occasione, secondo quanto ricostruito, i gestori dell'attività avrebbero tentato di rallentare le verifiche mostrandosi poco collaborativi. Alla fine, i militari avevano scoperto nei pressi di un'uscita sul retro, diverse dosi di cocaina e un coltello per tagliare lo stupefacente. Non è escluso, secondo gli investigatori, che la pizzeria sia un luogo di ritrovo di assuntori di stupefacenti. Nelle settimane successive, a seguito di ulteriori ispezioni, è emerso che la pizzeria fino a notte fonda era frequentata da pregiudicati, molti dei quali spesso ubriachi o alterati, creando una situazione di disagio per i residenti. Da qui, la decisione del questore di chiudere per sette giorni il locale.