Pizza e cocaina, chiuso un locale. Trovate dosi di droga sul retro

L’ipotesi dei carabinieri della compagnia di Figline Valdarno è che i clienti di una pizzeria del capoluogo non andassero lì solo per mangiare, ma anche per trovare droga facilmente. Negli ultimi mesi le pattuglie degli uomini dell’Arma si erano spesso fatte vedere attorno al locale nella zona della stazione ferroviaria. Più volte era stata segnalata la presenza di persone già conosciute alle forze dell’ordine, poco raccomandabili e con atteggiamento circospetto. I carabinieri hanno dunque intensificato il pattugliamento e i controlli, fino a confermare i propri sospetti: in quella pizzeria si trovava anche la cocaina. In uno dei tanti controlli, riferiscono i carabinieri, l’atteggiamento dei gestori li ha insospettiti ancora di più: i referenti dell’attività davanti agli uomini dell’Arma si sono agitati, mostrandosi poco collaborativi e tentando in tutti i modi di tardare le loro verifiche. Ma non sono riusciti nel probabile intento di permettere a chi aveva la droga di disfarsene prima che finisse nelle mani dei carabinieri: gli uomini della compagnia di Figline Valdarno hanno trovato vicino all’uscita sul retro della pizzeria diverse dosi di cocaina. Insieme, c’era un normale coltello da cucina, ma utilizzato per tagliare la sostanza stupefacente. Non solo droga: i clienti del locale avevano anche la brutta abitudine di alzare il gomito e attardarsi nei pressi del locale fino a tarda notte, ubriachi e molesti, tanto da creare una situazione di forte disagio in una zona ad alta residenzialità. Ora non daranno fastidio, almeno per un po’: è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività per 7 giorni, firmato dal questore di Firenze e notificato ai titolari.